Belediye binasında ziyaretçi kartı uygulaması

Orhangazi Belediyesi’nde artık ziyaretçi kartı uygulaması başlatıldı.

Orhangazi Belediyesi’nde 31 Mart seçimlerinden sonra başlayan Bekir Aydın döneminde yeni uygulamalar teker teker hayata geçmeye başladı. Orhangazi Belediyesi daha önce personelin giriş ve çıkış saatlerinde imza atmasını mecburi etti. Şimdi ise ziyaretçiler için ziyaretçi kartı uygulaması başlatıldı. Konu ile ilgili belediye personeline başkanlık tarafından geçilen mesajda, "Belediye binası girişinde danışma tarafından bina içindeki tüm ziyaretçiler için ziyaretçi kartı uygulaması başlatılmıştır. Bu konuda personelimizinde danışmadaki arkadaşlarımıza yardımcı olmalarını önemle rica ederiz" denildi.

