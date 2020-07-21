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Belediye binasını yumurta yağmuruna tuttular! Arbede yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 13:33 | Son Güncelleme

Bakırköy'de pazar yerleri, başka bir yer gösterilmeksizin kapatılan pazarcılar, Bakırköy Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. Belediye binasına yumurta atan grup ile polis arasında arbede yaşandı.

Belediye binasını yumurta yağmuruna tuttular! Arbede yaşandı

Bakırköy Zuhuratbaba Dikilitaş'taki salı pazarı, 10 Temmuz'da Bakırköy Belediyesi Meclis kararıyla yeni bir pazar yeri göstermeksizin kapatıldı. Karara tepki gösteren pazarcılar, geçen hafta belediye önüne gelerek eylem yaptı. Bu sabah da pazar yerinde toplanan esnaf, Bakırköy Belediyesi önüne yürüyerek kararı protesto etti. Bir süre belediye önünde bekleyen grup, daha sonra belediye binasına yumurta attı. Polis gruba müdahale etmek isterken grupla polis arasında arbede yaşandı. Belediye binasının arka tarafına geçen bir grup kapılara taş atarak park halindeki araçların üzerine çıktı. Polis ekipleri taşkınlık çıkaran grubu uyararak bina çevresinden uzaklaştırdı. Özgürlük meydanında toplanan grup, burada oturma eylemi yaptı.

'BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA YOK'

Pazarcılar adına açıklama yapan Bakırköy İstanbul Umumi Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, "Geçen hafta pazar yerinden yürüyerek Bakırköy Belediyesi'nin önüne geldik. Esnafın işine aşına ekmeğine göz koyanların haklı mücadelesi için hakkımızı istemeye geldik. Geçen hafta nasıl muhatap bulamadıysak, bu hafta da bir muhatap bulamadık. Belediye başkanı makamında yok. Pazarcının esnafı hiçbir gerekçe gösterilmeden kaldırıldı. Pazarcılar olarak talepte bulunduk ama hiçbir cevap alamadık. Biz pazarcı esnafı olarak mağdur edildik. Bizim isteğimiz pazarcı esnafına bir yer temin edilip çoluk çocuğunu rızkını kazanacak yer temin edilmelidir" dedi.

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Kaynak: DHA


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