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Belediye bütçesinden hesabına 144 bin lira geçiren harita teknikerine soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 12:44 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Elvanpazarcık Belediyesi'nde harita teknikeri olarak görev yapan Hasan U.'nun, belediye bütçesinden 144 bin TL'yi zimmetine geçirdiği belirlendi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Elvanpazarcık Belediyesi'nde harita teknikeri olarak görev yapan Hasan U.'nun, belediye bütçesinden 144 bin TL'yi zimmetine geçirdiği belirlendi. Elvanpazarcık Belediye Başkanı Hüseyin Uzun, görevden alınan Hasan U. hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirterek, "Belediyenin bütçesindeki parayı Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi olarak göstererek, bankadan çekmiş" dedi.
Elvanpazarcık Belediyesi'nde, muhasebe işlerinde sözleşmeli personel olarak görevlendirilen harita teknikeri Hasan U. hakkında, belediyeyi dolandırdığı iddiasıyla idari soruşturma başlatıldı. Belediye bütçesinden zimmetine 144 bin TL geçirdiği belirlenen Hasan U., görevden alındı. Belediye tarafından hazırlanan dosya, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edilecek.
Elvanpazarcık Belediye Başkanı AK Parti'li Hüseyin Uzun, "1 ay önce zimmetine para geçirdiğini kendim tespit ettim. Hakkında soruşturma açtık. 3 gün önce de sözleşmesini belediye meclisinde oy birliği ile feshettik. Zaten olay tespit edildiğinde soruşturma açtık. Açılan soruşturma neticesinde belediyenin bütçesinden kendi zimmetine 144 bin TL para aktardığı tespit edildi. Konu hakkında geniş kapsamlı bir dosya hazırlandı. Bunu da yarın Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'na teslim edeceğiz" diye konuştu.
'SGK ÖDEMESİ' DİYE ÇEKTİĞİ PARAYI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ
Başkan Uzun, emanet ödemelerinde kendi imzasının gerekmediğini belirterek, "Belediyenin bütçesindeki parayı Sosyal Güvenlik Kurumu ödemesi olarak göstererek, bankadan çekmiş. Emanet ödemelerinde belediye başkanı olarak bizim imzamız gerekmiyor. Bu da muhtelif zamanlarda bunu kullanarak parayı çekmiş. Parayı çektiğini ben tespit ettim. Hemen görevden aldım ve hakkında soruşturma başlattım. Şimdi ise hazırlanan dosyayı savcılığa vereceğiz" dedi.
MUHASEBE MÜDÜRÜ TUTUKLANMIŞTI
Elvanpazarcık Belde Belediyesi'nde 1994- 1999 yıllarında başkanlık yapan İsmail Şeker'in kızı Hülya Şeker, belediyenin muhasebe müdürüyken, geçen yıl zimmetine 1 milyon 200 bin TL geçirdiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

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