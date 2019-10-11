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Belediye çalışanı silahla ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:18 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyen çalışan silahla rastgele ateş etti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, görev değişikliğini kabullenmeyip belediye binasına gelen iki çalışandan biri yanındaki silahla rastgele ateş açtı.

Alınan bilgiye göre, Edremit Belediyesi Zeytinli Hizmet Binası'nda çalışan O.V. ile Y.Y, görev yerlerinin değiştirilerek merkez binaya alınmasını kabul etmeyip durumu konuşmak için belediyeye geldi.

Burada yöneticilerle görüşmek isteyen O.V, bir süre sonra yanındaki silahla rastgele 2 el ateş etti.

Olayın bildirilmesi üzerine belediyeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, O.V. ve Y.Y'yi gözaltına aldı.

Ekipler, olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

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Balıkesir Edremit silahla ateş açma

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