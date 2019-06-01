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Belediye çalışanının, el ve ayakları bağlı cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 01:36 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 8 gündür haber alınamayan Halit Yılmaz'ın (49), ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak cesedi bulundu.

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve 8 gündür haber alınamayan Halit Yılmaz'ın (49), ormanlık alanda başına poşet geçirilmiş, el ve ayakları bağlı çıplak cesedi bulundu. Yılmaz'ın aracı ise cesedine yaklaşık 2 kilometre uzakta uçurumun dibinde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan, 3 çocuk babası Halit Yılmaz, 24 Mayıs Cuma günü iftardan sonra babası vefat eden bir arkadaşına taziyeye gitti. Yılmaz'ın gece eve gelmemesi ve telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Yakınlarının ifadesine başvuran polis ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için çalışma başlattı.

ARACI UÇURUMDA BULUNDU

Polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, jandarma ekipleri geçen pazar günü Antalya- Korkuteli karayolu Cehennem Deresi mevkiinde uçuruma yuvarlanmış bir otomobil buldu. Yapılan incelemede, aracın Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler, Yılmaz'a ulaşamadı.

Jandarma arama kurtarma ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede arama yaparken, Yılmaz'ın yakınlarından oluşan 50 kişilik bir grup da çalışmalara katıldı.

ÖNCE CÜZDANI BULUNDU

Kadavra arama ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı çalışmalarda, ekipler, bugün sabah saatlerinde aracın bulunduğu bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafede Naldöken mevkiinde Halit Yılmaz'ın cüzdanını buldu. Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, saat 16.00 sıralarında ormanlık alanda Halit Yılmaz'ın üzeri çalılarla kapatılmış, başına poşet geçirilmiş, ayakları ve elleri bağlı çıplak cesedini buldu.

İlk otopside kesici alet ya da ateşli silah yarasına rastlanılmayan Halit Yılmaz'ın cesedi, jandarma, sağlık ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olay yerinde gözyaşı döken yakınları, Halit Yılmaz'ın kimse ile sorunu bulunmadığını, neden öldürüldüğü bilmediklerini söyledi.

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