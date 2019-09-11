HABER

Belediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde belediye çalışanları, mesaiye 1 saat kitap okuyarak başlıyor.

Belediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde belediye çalışanları, mesaiye 1 saat kitap okuyarak başlıyor.
Yahşihan Belediye Başkanı MHP'li Osman Türkyılmaz'ın talimatıyla belediye çalışanları, saat 08.30'da işe geldiklerinde ilk iş kitap okumaya başladı. 09.30'a kadar kitap okuyan çalışanlar, daha sonra mesaiye devam etti. Başkan Türkyılmaz da 1 haftadır devam eden uygulama kapsamında makamında çalışanlar gibi kitap okuyor.
'KİTAP HEDİYE ETTİK'
Başkan Türkyılmaz, kitap okumayı sevdiğini ve her sabah yaklaşık yarım saat kitap okuduğunu söyleyerek, "Belediyeye geldiğimde, arkadaşların sabah saatlerinde mesai konusunda daha esnek olduğunu görünce en iyisi bu esnekliği biraz dolduralım istedim. Bunun için kitap tavsiyesinde bulundum. Vatandaşlardan özür diliyorum; 08.30-09.30 arasında Yahşihan Belediyesi hizmete kapalı, kitap okuyoruz, kitap okutturuyoruz. Arkadaşlar sağ olsunlar projeye destek veriyorlar. İnşallah yakın zamanda tüm Türkiye'ye bu uygulama örnek olur. Tüm kamu kurum kuruluşları yarım saat de olsa kitap okuma etkinliği düzenlerler. Ben kitap dağıtmayı çok seviyorum, okumak isteyen herkese istediği kitabı alıp, hediye ettik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Belediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyorBelediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyorBelediye çalışanları güne kitap okuyarak başlıyor

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Wikipedia yasağında yeni gelişme! Wikipedia yasağında yeni gelişme!
HDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadıHDP önünde aileleri ziyaret eden Nevin Gökçek gözyaşlarını tutamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Ürdün Vadisi tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.