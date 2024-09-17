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  4. Belediye çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı! Hem görüntüledi hem de tehdit etti: ‘MMA dövüşçüsüyüm, buraya Kore’yi yığarım’

Belediye çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı! Hem görüntüledi hem de tehdit etti: ‘MMA dövüşçüsüyüm, buraya Kore’yi yığarım’

17.09.2024 08:07
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Sokak hayvanları barınaklar tarafından toplanmaya devam ederken sosyal medyada yayınlanan son görüntü gündem yarattı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde MMA dövüşçüsü olduğunu söyleyen bir şahıs "lisansımı yakarım burada sizinle kavga ederim, buraya Kore'yi yığarım" diyerek barınak personellerini tehdit etti. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar…

Belediye çalışanları neye uğradıklarını şaşırdı! Hem görüntüledi hem de tehdit etti: ‘MMA dövüşçüsüyüm, buraya Kore’yi yığarım’

Sokak hayvanları ile ilgili yasa çıktıktan sonra bazı belediyeler harekete geçerek hayvanları toplamaya başlarken sosyal medyada yayınlanan bir görüntü dikkat çekti. Tekirdağ Çorlu'da bir kişi köpekleri toplayan barınak çalışanına tehditler savurdu. MMA dövüşçüsü olduğunu söyleyen şahıs "lisansımı yakarım burada sizinle kavga ederim, buraya kore'yi yığarım" diyerek personeli tehdit etti.

Telefonla görüntülendikleri anlayan barınak çalışanları ‘telefonu kapat’ şeklinde uyarıda bulunsa da şu karşılığı aldı:

“Ben lisansımı yakarım burada da sizle kavga ederim. Ne yaptınız köpeğe? Siz kimsiniz? Necisiniz veteriner misin? Kapatmayacağım telefonu siz şu an narkotik suç işliyorsunuz zaten bu hayvanı bu şekilde yaparak ben çekeceğim siz de şikayet edeceğim. Ne yaptınız hayvana ne suçu var hayvanın telefonu kapatmayacağım çek elini ayağını bak toplarım arkadaşlarımı şimdi buraya. Kore’yi buraya getiririm bak! Hiç korkum yok benim ben MMA’ciyim tamam mı kavga da ederim sizinle, edelim isterseniz buyurun.”

Şahsın tehditlerine rağmen belediye çalışanları ise hiçbir şekilde karşılık vermeyerek “telefonu kapat sen” konuşalım uyarılarında bulundu. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çorlu köpek sokak hayvanları
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