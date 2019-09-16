Belediye çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Bursa’nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçenin cadde ve sokaklarını daha yaşanılabilir yapmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar hızla devam ediyor. Fen İşleri son bir ay zarfında yol sokak ve okul bahçelerine 9600 metrekare kilitli parke ve 1600 metrekare kaldırım taşı döşedi. Ayrıca bordür, yağmur oluğu ve engelli taşı döşeme işi yapıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucu ilçe cadde ve sokakları yıpranmış görüntüsünden kurtarılarak ilçe halkının kullanımına sunuldu.



