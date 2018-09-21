Belediye çöpten elektrik üretecek

BİNGÖL (AA) - Bingöl Belediyesinin "Çöpten Elektrik Enerjisi Üretimi Projesi" kapsamında kurulacak entegre tesisin temeli atıldı.

Bingöl Belediyesi Yerel Yönetimler Çevre Hizmetleri Birliği Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında katı atık düzenli depolama sahasında entegre tesis, saha işletmesi, ön ayrıştırma, çöpten enerji üretimi ve fermantasyon tesisi kurulması için yapılan ihalenin ardından katı atık depolama alanında tesisin kurulması için çalışmalara başlandı.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl-Muş karayolunda çöp arıtma tesisinin bulunduğu bölgede düzenlenen, fermantasyon yöntemiyle elektrik enerjisi üretilecek entegre tesisin temel atma töreninde, projenin 35 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceğini söyledi.

Tesisin kasım ayına kadar tamamlanacağını ve enerji üretimine başlanacağını belirten Barakazi, projenin belediyeye ve çevreye ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Barakazi, şöyle devam etti:

"Yıl içinde yüklenici firma tarafından çöp altı gaz alma sistemi, drenaj kanalları, kül stok alanı gibi birçok çalışma tamamlandı. Projemizin ikinci aşaması olarak bugün entegre tesislerimizin temelini attık. Bir taraftan tesisin yapımı devam edecek, diğer yandan da elektrik üretimi için diğer hazırlıklar tamamlanacak. Projenin tamamlanmasıyla katı atık depolama tesisinde günlük depolanan 140 ton çöp elektrik enerjisine dönüştürülecek. Şu anda sadece Bingöl'ün değil, çevre il ve ilçelerin de çöpleri burada toplanıyor. Hedefimiz daha fazla çöp toplayarak daha fazla enerji üretmek. Entegre tesisimizin tamamlanmasıyla Bakanlık nezdinde lisans işlemlerinin ardından üretime başlayacağız."