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Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedilmesine rağmen gece saatlerinde değiştirdi.

Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi

HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan caddenin İyaz bin Ganem olan ismini, daha önce terör suçundan ceza alan doktorun ismi ile değiştirme kararı valilik tarafından reddedilmesine rağmen gece saatlerinde değiştirdi. Valilik tarafından sökülen tabela, İyaz bin Ganem ismi ile yeniden takıldı.
İçişleri Bakanlığı’nca kayyum atandığı dönemde, Sur ilçesinde açılan bir caddeye İslam orduları komutanı İyaz bin Ganem’in adı verildi. Yerel seçimlerin ardından belediye yönetimi HDP’li başkana geçti. HDP’li belediye yönetimince 19 Haziran’da alınan meclis kararı ile İyaz bin Ganem’in isminin verildiği caddenin adının değiştirilmesi kararlaştırıldı. Caddeye, 5 yıl önce hayatını kaybeden ve terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alan doktor İlhan Diken’in adının verilmesi kararlaştırıldı.
Diyarbakır Valiliği’nce yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır’ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesinin kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan karar reddedildi.
Valiliğin isim değişikliğini reddetme kararına rağmen belediye ekipleri, dün gece saatlerinde İyaz bin Ganem olan caddenin ismini Dr. İlhan Diken olarak değiştirip tabelayı astı. Dün gece belediye ekipleri tarafından asılan tabela, sabah saatlerinde valilik ekipleri tarafından yerinden söküldü.
Valilik tarafından tabelanın sökülmesinin ardından caddeye, İyaz bin Ganem isminin yazıldığı yeni tabela tekrar asıldı. Tabela ile birlikte çevredeki elektrik direklerine de İyaz bin Ganem Caddesi isimli küçük tabelalar yerleştirildi.

Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi

Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi

Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi

Belediye değiştirdi, valilik söktü, eski tabela yeniden yerleştirildi

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