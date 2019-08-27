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Belediye deposunda FETÖ/PDY yayını bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:49 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus Belediyesine ait depolarda terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu bildirildi - Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri davet edilerek gerekli incelemeler başlatıldı"

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus Belediyesine ait depolarda Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye ait depoları denetleyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın depolardaki materyaller üzerinde detaylı incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Tüm kitap, belge, promosyon ürünleri ve basılı-görsel materyallerin incelenmesi sonunda, depolarda terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili yasaklı yayınlar bulunduğu ifade edilen açıklamada, konunun ilgili kurumlara iletildiği ve durumun tutanak altına alınarak gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, savcılık ve emniyet yetkililerini davet ettiklerini, gerekli incelemelerin başlatıldığını belirterek, şu iddialarda bulundu:

"15 Temmuz darbe girişiminin ardından yasaklı yayınevlerine ait tüm kitap, dergi, CD vb. yayınların alınan kararlar doğrultusunda toplatılması ve imhasını gerektiren durumlar söz konusuyken, eski Tarsus Belediyesi yönetimince kurum içi depolarda yasaklı yayınevlerine ait materyallerin barındırılması, güvenlik güçlerine teslim edilmemesi ve imha edilmeme gerekçelerini merak etmekle birlikte, Cumhuriyet Savcılığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri davet edilerek gerekli incelemeler başlatıldı."

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FETÖ yayını Mersin Tarsus Belediyesi yasaklı yayın

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