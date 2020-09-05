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Belediye ekibi yıkıma geldi, onlar barikat kurup yolu kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 12:40 | Son Güncelleme

Sivas’ta meydana gelen ilginç olayda Sivas Belediyesi ekipleri ruhsatsız olduğu gerekçesi ile iki binanın yıkımı için harekete geçti, arsa sahipleri ise iş makinelerinin de kullanacağı yolun bir kısmını “tapulu arazimiz” diyerek ulaşıma kapattı.Karadeniz’de sıkça karşılaşılan yol kapatma eylemi bu kez Sivas’ta gerçekleşti.

Sivas’ta meydana gelen ilginç olayda Sivas Belediyesi ekipleri ruhsatsız olduğu gerekçesi ile iki binanın yıkımı için harekete geçti, arsa sahipleri ise iş makinelerinin de kullanacağı yolun bir kısmını “tapulu arazimiz” diyerek ulaşıma kapattı.
Karadeniz’de sıkça karşılaşılan yol kapatma eylemi bu kez Sivas’ta gerçekleşti. İki arkadaş Sivas Esenyurt Mahallesi Çayır Sokakta satın aldıkları arazi üzerinde müstakil iki ev inşa etti. Ruhsat almadan başladıkları yapılara inşaatlar bittikten sonra da ruhsat alamadılar. Sivas Belediyesi Meclisi kaçak yapılan binaların yıkımına karar verdi. Yıkım kararı tebliğ edilince konu yargıya taşındı. İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma talibini reddetti. Sivas Belediyesi ekipleri ise geçtiğimiz gün binaların yıkımı için harekete geçti.

Barikat kurup yolu kapattılar
Belediye yıkım ekiplerinin geldiğini öğrenen Sinan Aydın ve Rüstem Coşkun, yıkım için iş makinelerinin kullanmak zorunda olduğu yolun, iddiaya göre kendilerine ait tapulu parseller içerisinde kaldığını gerekçe gösterip yolda barikat kurdu. Kurulan barikata “Bu alan tapulu özel mülktür girilmez” yazısı asarak yolu ulaşıma kattı. Yıkım için gelen ekipler polisten yardım istedi. Belediye ekipleri bina içerisindeki eşyaları polis kontrolünde dışarı çıkarttı. Yıkımın ise pazartesi günü gerçekleşeceği öğrenildi.

Ruhsat yoksa yolda yok
Yolu araç ulaşımına kapatan Rüstem Coşkun, kendilerine ruhsat verilmediği için yolu kapattıklarını belirterek, “Bu arkada gözüken arazinin sahibiyim. 6 ay önce Sivas Belediyesine başvuru yapıp, arazimin yol olarak kullandıklarını belirttim. Kendilerinin şuan da ödenekleri olmadığını kamulaştırma yapamayacaklarını belirttiler. Bizde kendimiz bir ev yapmıştık buna defalarca ruhsat istememize rağmen ruhsat vermediler. Biz yerimizi hukuki olarak kapatıyoruz, bahçe olarak kullanacağız” dedi.
Sinan Aydın ise yaptığı açıklamada, “Yıkım kararı çıktı mahkememiz hala devam ediyor. Ayın 14’de buraya keşif gelecek. Ama gelmeden burada her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Burası bizim kendi sınırımız. Şimdiye kadar iyi niyetimizden dolayı trafiği de aksatmaması için buradan kullanıyorduk” dedi.

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