Belediye ekipleri ile minibüs şoförlerinin durak yıkım kavgası

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da belediye ekipleri ile minibüs şoförleri arasında durak yıkımı nedeniyle kavga çıktı. Kavga, polisin müdahalesi ile sonlandırıldı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'ndeki minibüs durağında meydana geldi. Daha önceden yıkımı kesinleşen ve boşaltılması için belirlenen süresi dolan minibüs durağına giden belediye ekipleri ile minibüs şoförleri arasında yıkım sırasında kavga çıktı. Şoförlerin zabıta ve kepçelere saldırmasının ardından olay polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Osmangazi Belediyesi yetkilileri, minibüs durağının yıkımı konusunda daha önceden tebligat gönderildiği, boşaltılması için belirlenen sürenin dolduğu belirtildi. Ayrıca belediyenin minibüsçülere durak için başka bir yer tahsis ettiği ancak minibüs şoförlerinin buraya geçmeyerek eski yerlerinde kalmak konusunda ısrarcı oldukları bildirildi.

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