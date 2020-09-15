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Belediye ekiplerine tüfekle karşılık veren 3 kardeş ikna edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 13:32 | Son Güncelleme

Kayseri’de kardeş oldukları öğrenilen ve oturdukları kaçak yapının yıkımına gelen belediye ekiplerine pompalı tüfekle karşılık veren 3 şahıs, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesinde meydana gelen olayda kaçak yapı olduğu tespit edilen ikameti yıkmaya gelen belediye ekipleri, evde oturduğu belirtilen 3 kardeş ile karşılaştı.

Kayseri’de kardeş oldukları öğrenilen ve oturdukları kaçak yapının yıkımına gelen belediye ekiplerine pompalı tüfekle karşılık veren 3 şahıs, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmalar sonucu ikna edildi.
Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Başakpınar Mahallesinde meydana gelen olayda kaçak yapı olduğu tespit edilen ikameti yıkmaya gelen belediye ekipleri, evde oturduğu belirtilen 3 kardeş ile karşılaştı. Evlerinin yıkılacağını öğrenen Muhammed Ç., kardeşleri Ahmet ve Davut Ç., evin çatısına pompalı tüfeklerle çıkarak havaya ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin olay yerinde yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarının ardından bulundukları çatıdan indirilen ve tüfekleri alınan 3 kardeş, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

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