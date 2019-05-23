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Belediye güneşten elektriğini üretti, 10 ayda 300 bin lira kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, Kızılören Belediyesi'nce 1 milyon 271 bin lira bedelle kurulan 966 panelden oluşan güneş enerji sistemi belediyenin elektrik ihtiyacını karşılarken, 10 ayda 300 bin lira gelir sağladı.

Belediye güneşten elektriğini üretti, 10 ayda 300 bin lira kazandı

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, Kızılören Belediyesi'nce 1 milyon 271 bin lira bedelle kurulan 966 panelden oluşan güneş enerji sistemi belediyenin elektrik ihtiyacını karşılarken, 10 ayda 300 bin lira gelir sağladı.
Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük 11'inci, Afyonkarahisar'ın ise en küçük ilçesi 2 bin 200 nüfuslu Kızılören'de, Belediye güneş enerjisiyle elektrik üretme sistemi kurma kararı aldı. Kızılören Belediye Başkanı MHP'li Ali Erol öncülüğünde etüt ve plan çalışmaları hızla tamamlanan proje için İller Bankası'ndan 10 taksitle 1 milyon 271 bin lira kredi alındı. Bu krediyle ilçe girişinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alana 940 panelden oluşan ve saatte 248 kilovat elektrik üretimi yapılan güneş enerji sistemi kuruldu. Geçen temmuz ayı başında çalışmaya başlayan sistemle elektrik üretimi yapılırken, dağıtım şirketiyle yapılan anlaşma gereği, belediyenin harcadığı elektrik miktarı düşüldükten sonra belediye kasasına yaklaşık 10 ayda 300 bin lira girdi.
Kızılören Belediyesi proje sorumlusu Osman Altınsoy, yaklaşık iki yıl önce belediyeye ek gelir sağlamak, belediyenin elektrik masrafını düşürmek için 240 kilovatlık güneş enerji santrali kurduklarını söyledi. Santralin yaklaşık 10 aydır çalıştığını kaydeden Altınsoy, "Santralimizde 966 güneş paneli bulunuyor. Saatte 240 kilovat elektrik üretimi yapıyoruz. İller Bankası'ndan 1 milyon 271 bin lira kredi kullanmıştık. Hesaplarımıza göre projemiz 5 yılda kendisini ödeyecek. Şu anda ayda 30 bin lira civarında gelir elde ediyoruz. 10 ayda toplam 300 bin lira gelir sağladık" dedi.
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Belediye güneşten elektriğini üretti, 10 ayda 300 bin lira kazandıBelediye güneşten elektriğini üretti, 10 ayda 300 bin lira kazandıBelediye güneşten elektriğini üretti, 10 ayda 300 bin lira kazandıBelediye güneşten elektriğini üretti, 10 ayda 300 bin lira kazandı

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