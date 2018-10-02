İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Aziziye Belediyesi, vatandaşların yol, altyapı, temizlik gibi konularda ilettiği sorunları kısa sürede çözmek amacıyla belediye hizmetlerinde "drone" dönemini başlattı.

İlçede belediyenin "beyaz masa" birimine vatandaşlardan gelen yol, asfalt ve benzeri konulardaki sorunlar, drone ile söz konusu bölge görüntülendikten sonra ekiplerin müdahalesiyle çözüme kavuşturuluyor.

Belediye, 2 ay önce vatandaşlardan gelen talep ve sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturmak için drone ekibi oluşturdu.

Sorunlu alanları drone ile görüntüleyip ardından erekli müdahaleyi yapan Aziziye Belediyesi, bu yöntemle hem zamandan kazanıyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğu belediyede olduğu gibi Aziziye Belediyesinde de vatandaşların talep ve şikayetlerini alan "beyaz masa" birimi olduğunu söyledi.

Buraya gelen taleplerin zaman zaman çoğaldığını anlatan Orhan, "Belediye olarak drone dönemini başlatırken vatandaşlardan gelen taleplerin daha hızlı ve efektif çözülmesini hedefledik. Beyaz masaya herhangi bir konuyla ilgili yol, asfalt, temizlik park ve bahçe gibi bildirim düştüğünde ekipler oraya müdahale etmeden önce drone ile ilgili talebin videosu çekiliyor. Daha sonra drone ekibi sorunu ilgili masa birimine izletiyor ve hemen ekipler alana intikal edip sorunu çözüyor." diye konuştu.