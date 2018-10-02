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Belediye hizmetlerine "drone" katkısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Erzurum'un Aziziye Belediyesi, vatandaşların yol, altyapı, temizlik gibi konularda ilettiği sorunları kısa sürede çözmek için belediye hizmetlerinde "drone" kullanıyor - Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan: - "Beyaz masaya herhangi bir konuyla ilgili yol, asfalt, temizlik park ve bahçe gibi bildirim düştüğünde ekipler oraya müdahale etmeden önce drone ile ilgili talebin videosu çekiliyor. Daha sonra drone ekibi, sorunu ilgili masa birimine izletiyor ve hemen ekipler alana intikal edip sorunu çözüyor" - "Drone projemizin faydasını gördük. Umarım diğer belediyelere de örnek olur"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da Aziziye Belediyesi, vatandaşların yol, altyapı, temizlik gibi konularda ilettiği sorunları kısa sürede çözmek amacıyla belediye hizmetlerinde "drone" dönemini başlattı.

İlçede belediyenin "beyaz masa" birimine vatandaşlardan gelen yol, asfalt ve benzeri konulardaki sorunlar, drone ile söz konusu bölge görüntülendikten sonra ekiplerin müdahalesiyle çözüme kavuşturuluyor.

Belediye, 2 ay önce vatandaşlardan gelen talep ve sorunları daha kısa sürede çözüme kavuşturmak için drone ekibi oluşturdu.

Sorunlu alanları drone ile görüntüleyip ardından erekli müdahaleyi yapan Aziziye Belediyesi, bu yöntemle hem zamandan kazanıyor hem de ekonomik açıdan tasarruf sağlıyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğu belediyede olduğu gibi Aziziye Belediyesinde de vatandaşların talep ve şikayetlerini alan "beyaz masa" birimi olduğunu söyledi.

Buraya gelen taleplerin zaman zaman çoğaldığını anlatan Orhan, "Belediye olarak drone dönemini başlatırken vatandaşlardan gelen taleplerin daha hızlı ve efektif çözülmesini hedefledik. Beyaz masaya herhangi bir konuyla ilgili yol, asfalt, temizlik park ve bahçe gibi bildirim düştüğünde ekipler oraya müdahale etmeden önce drone ile ilgili talebin videosu çekiliyor. Daha sonra drone ekibi sorunu ilgili masa birimine izletiyor ve hemen ekipler alana intikal edip sorunu çözüyor." diye konuştu.

Orhan, çalışmalar tamamlanınca "beyaz masa" görevlilerinin vatandaşa geri dönüş yaptığını da anlatarak, böylece katılımcı belediyecilik anlayışıyla vatandaşların sorunlarının çözüme kavuştuğunu aktardı.

- Drone ile anlık müdahale

Drone ekibinin vatandaşlardan gelen talebi yerinde görüntüleyerek ilgili belediye birimine aktardığını vurgulayan Orhan, şöyle devam etti:

"Drone ile olay yeri havadan görüntülendikten sonra ilgili birimlerimiz duruma anlık müdahale ediyor. Drone'nin bir maliyeti yok, şarja takıyorsunuz, şarj olduktan sonra istediğiniz kadar uçurup istediğiniz alandan görüntüyü alabiliyorsunuz. Drone ile ilgili birimlerimiz vatandaşın sorununu olay yerine gitmeden görüyor. Böylece hem zamandan kazanç sağlanıyor hem de oraya gidecek ekibin belirlenmesi açısından uygulama önemli. Dolayısıyla vatandaşın sorununu çözmeye giden ekip 'bu iş bizim birimin değil' diyemiyor."

Orhan, Aziziye'nin termal turizm açısından önemli merkezlerden olduğunu, ilçenin nüfusunun son 4 yılda 50 binden 60 bine çıktığını aktardı. Nüfusun yoğunlaşması nedeniyle sürekli vatandaşlardan farklı konularda talepler aldıklarını dile getiren Orhan, "Amacımız, Aziziye'yi Erzurum'un en yaşanılabilir yeri yapmak ve cazibe merkezi haline getirmek. Drone projemizin faydasını gördük. Umarım diğer belediyelere de örnek olur." diye konuştu.

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belediye drone Erzurum Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan Hizmet

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