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Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Bolu’nun Mengen ilçesinde, girdiği iddia nedeniyle esnaflık yapan Ercan Kurt’a şaka yapmak için belediyeden ölüm ilanı verdiren Serdar Uğur, arkadaşına ve ailesine hayatlarının şokunu yaşattı.Olay, bugün Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşandı.

Bolu’nun Mengen ilçesinde, girdiği iddia nedeniyle esnaflık yapan Ercan Kurt’a şaka yapmak için belediyeden ölüm ilanı verdiren Serdar Uğur, arkadaşına ve ailesine hayatlarının şokunu yaşattı.
Olay, bugün Bolu’nun Mengen ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede uzun yıllardır esnaflık yapan 3 çocuk babası Ercan Kurt, işyerinin önünde oturduğu sırada belediyenin hoparlöründen kendisinin öldüğünü ve ikindi namazından sonra defnedileceğine yönelik yapılan anonsunu duydu. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte anonsu dinleyen Ercan Kurt, büyük şaşkınlık yaşadı. Anonsu duyan ilçe halkı ise kalabalıklar halinde Kurt’un işlettiği lokantaya akın etti. Bir yanlışlık olduğunu düşünen Kurt, Mengen Belediyesi’ni arayarak durumun düzeltilmesini istedi. Daha sonra Mengen Belediyesi’nden yanlışlık olduğu ve Ercan Kurt’un ölmediği açıklandı.
“Annem beni tanımadı”
Başından geçen olayı anlatan Ercan Kurt, “Dükkanın önünde oturuyordum. Belediyeden bir anons duydum. Pakize ve Cemal Kurt oğlu Ercan Kurt ikindi namazında gömülecektir, vefat etmiştir dedi. Ben de şaşırdım. Kendime baktım bir şey yok. Herkes dükkana koştu. Boynuma sarıldılar. Ben olduğuma inanamadılar. Teyzem bayıldı. Annem “oğlum gitmiş” diyerek gelip boynuma sarıldı. Beni tanıyamadı. Şaşırmış kadın. Belediyeyi arayarak yanlış olduğunu söyledik. Onlar da Ercan Kurt sağdır diye anons yaptı. Şakayı yapan arkadaş geldi. Benden özür diledi. Karakola gittik. Belediye şikayetçi olmuş ama ben olmadım. Yapmış bir cahillik” dedi.
Ercan Kurt’un eşi Fevziye Kurt ise anonsu dinledikten sonra eşine baktığını ve yanında olmasına rağmen ölüm anonsunu duyunca çok şaşırdığını belirtti.
“Ercan abinin seveni çokmuş”
Ercan abiyi ben çok severim. Bir şaka yapayım dedim ama yaptığıma da pişman oldum. Ercan abinin seveni çokmuş. Ben bu kadar beklemiyordum. Kendisinden özür diliyorum. Arkadaşın biriyle koyun iddiasına girdik. Bakalım koyun yarın mı gelir sonra mı gelir bilmiyorum” şeklinde konuştu.

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