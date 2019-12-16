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Belediye ile mimarlar protokol imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 16:55 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, Mimarlar Odası ile protokol imzaladı.Mecliste onaylanan kararın ardından Gemlik Belediyesi ile Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği arasında ilk protokol imzalandı.

Belediye ile mimarlar protokol imzaladı

Gemlik Belediyesi, Mimarlar Odası ile protokol imzaladı.
Mecliste onaylanan kararın ardından Gemlik Belediyesi ile Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği arasında ilk protokol imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, Mimarlar Odası Gemlik Temsilciliği Başkanı Kenan Çakır ve oda yöneticileri ile Belediye Meclis Üyesi Arzu Karataş katıldı. Kenan Çakır, protokolün ana çerçevesinin Gemlik Belediyesi ile iş birliği içinde şehir içinde ortak projeler üretmek olduğunu belirterek, “Kentsel dönüşüm, yeni planlama alanları, cephe sağlamlaştırma projeleri gibi çalışmaları birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, Gemlik’te gerçekleştirecek önemli çalışmalarda bütün kurumlarla görüş alışverişinde bulunmayı önemsediklerini belirterek, “Mimarlar Odası ile imzaladığımız protokolün ilçemizin gelişmesi konusunda hayırlı olmasını diliyorum. Ben yaptım oldu anlayışı yerine uzman görüşlerine başvurarak Gemlik’i hep birlikte büyütecek ve geliştireceğiz. İlçemizi ilgilendiren inşaat, sanayi faaliyetleri, sosyal ve kültürel tüm çalışmalarda ortak aklı hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye ile mimarlar protokol imzaladı

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