Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kandil'den gelen talimatlarla şehirlerimizde teröre yandaşlık ettiler, belediye imkanlarını teröristler için seferber ettiler. Elimizde bunlarla ilgili, dönen kirli tezgahlarla ilgili yüzlerce sayfa raporlar, deliller var." dedi. Bakan Varank, İpekyolu ilçesinde restorasyonu tamamlanan tarihi Peynirciler Çarşısı'nın açılışının ardından Tuşba ilçesine geçti. Daha sonra AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın proje tanıtım toplantısına katılan Varank, 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir konuşma yaptı. Varank, Van'a yapılacak yeni hizmetleri ve yatırımları konuştuklarını, tek isteklerinin kentin projelerle, hizmetlerle anılması olduğunu belirterek, Van'ın gündeminin üretim, istihdam ve yatırım olmasını istediklerini, bu kadim şehri terörle, istismar siyasetiyle meşgul edenlerden, hak etmediği şekilde anılmasına neden olanlardan çok çektiklerini, o dönemlerin bir daha geri gelmemek üzere kapandığını vurguladı.

- "Belediye imkanlarını teröristler için seferber ettiler" Bakan Varank, Van'ın önünde engel olan ne varsa onu kaldırmaya, kentin gelişimini kesintisiz sürdürmesi için gereken ne varsa yapmaya kararlı olduklarına işaret ederek, şunları söyledi: "Biz Van'a gönlümüzü açtık. 2011 deprem felaketinde Van ile yatıp Van ile kalktık. Hamdolsun 30 bin yeni konutu Van'a, Vanlı kardeşlerimize teslim ettik. Tüm bu hizmetleri samimiyetle, yürekten yaptık. Van'da hizmet siyaseti tek gündem maddesi olsun istedik. Ancak bazıları Van'a ihanet etti. Vanlı kardeşlerimizin iradesini Kandil'e peşkeş çektiler. Van'ın köylerinden, amcalarından, teyzelerinden aldıkları oyla Van'ın değil, başka devletlerin hizmetine çalıştılar. Maalesef Vanlıların verdikleri vergileri, devletin Van'a hizmet için gönderdiği paraları onlar da Kandil'e gönderdiler. Van Büyükşehir ve ilçelerde kurdukları düzenle paraları kendi zimmetlerine geçirdiler. Kandil'den gelen talimatlarla şehirlerimizde teröre yandaşlık ettiler, belediye imkanlarını teröristler için seferber ettiler. Elimizde bunlarla ilgili, dönen kirli tezgahlarla ilgili yüzlerce sayfa raporlar, deliller var. Hiçbir hukuk devletinde bu yaşananlara göz yumulmaz. Nitekim biz de göz yummadık."

Bölgede istismar siyasetinin ne kadar kriminal temsilcisi varsa hepsinin şimdi hukuk önünde hesap verdiğini aktaran Varank, dürüst siyaset taraftarı olduklarını, hiçbir zaman Van'da başka İzmir'de başka konuşanlardan olmadıklarının kaydetti. - "4 bine yakın işletme KOSGEB desteklerinden faydalandı" Bakanlık olarak Van'da 16 yılda 3 milyar liralık yatırıma teşvik verdiklerini, 18 bin kişiye yeni iş imkanı sunduklarını belirten Varank, bakanlığın çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "4 bine yakın işletme KOSGEB desteklerinden faydalandı. Kalkınma ajansımız ilimizdeki 336 projeye 100 milyon liralık destek sağladı. Tekstilkent'i biz kurduk. Burada 2 bin kardeşimize iş imkanı oluşturduk. Yine Tuşba Kongre Merkezi'ni ilimize kazandırdık. İşte bu yüzden ülkemizin en büyük üçüncü turizm fuarı Van'da düzenleniyor. Bu sayede Van bir milyonu aşkın kişiyi ağırlayabildi, ticarette ve yatırımda yeni iş birlikleri kuruldu. İlimizde istihdam oluşturacak yatırımlara önümüzdeki dönemde hız kesmeden devam edeceğiz. Tekstilkent'in ikinci etabını inşallah ilimize kazandırıyoruz. 16 milyon liralık kaynağı buraya aktararak 15 bin Vanlı kardeşimize yeni istihdam imkanları oluşturacağız. Van'ı daha da zenginleştirmeye devam edeceğiz. Erciş OSB'ye 13 milyon lira kaynak aktarıyoruz. Genç kardeşlerimizin azmiyle ve çalışkanlığıyla Van doğunun parlayan yıldızı olacak."

Van'ın 50 yıllık hayali olan Kapıköy Sınır Kapısı'nın 100 milyon liralık yatırımla modernize edildiğini anımsatan Bakan Varank, bu yatırımla kentin ve bölgenin ticaretinin, turizminin çok büyük bir canlanma yaşayacağını vurguladı. Varank, çağrı merkezlerinin Van'da önemli istihdam yarattığının farkında olduklarını, kenti yeni çağrı merkezleriyle buluşturacaklarını, tek dertlerinin yakalanan huzur ortamının, yatırımların, hizmetlerin hız kesmeden devam etmesi olduğunu bildirdi. - "Vanlı kardeşlerimizi Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz" Bunun için 31 Mart seçiminin çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu: "31 Mart'ta Van'da hizmetlerin ve huzurun devamı için hep beraber sandığa gideceğiz. Ben Vanlı kardeşlerimin bizim bu gayretlerimizi bu samimiyetimizi görüp, 31 Mart'ta tercihlerini doğru yönde kullanacaklarına yürekten inanıyorum. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Takva'yı tüm Van yakından tanıyor. Van'ın sorunlarını, taleplerini çok iyi biliyor. Burada açıklanacak tüm projelere destek vererek Van'ı hizmetlerle buluşturacağız. Yeter ki Van bizim arkamızda dursun. Van'ı, Vanlı kardeşlerimizi hiçbir zaman Kandil'den emir alanların insafına terk etmeyeceğiz. Bu topraklarda, bu bölgede artık Kürt kardeşlerimin katili zalim terör örgütünün tehdit, baskı dönemi sona ermiştir. Bu örgütün Vanlı kardeşlerimize yönelik hiçbir hareketine asla müsaade etmeyiz. O yüzden 31 Mart'ta tüm Vanlı hemşehrilerimiz sandığa gönül rahatlığıyla gitsin ve iradelerini özgürce ortaya koysun."