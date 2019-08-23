Belediye işçileri, aileleriyle ağaçlandırma kampanyasına destek verecek

Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 500 hektar alanı kül eden ve 53 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını sonrası Belediye İş Sendikası üyesi işçiler, bölgeyi ziyaret etti. İşçiler, burada yaptıkları açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in bölgeyi tekrar ağaçlandırmak için gündeme getirdiği 'İzmir küllerinden doğacak' kampanyasına destek verdiklerini, eşleri ve çocuklarıyla fidan dikeceklerini söyledi.

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık orman alanının kül olduğu açıklanan yangından sonra İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 'Doğaya destek ol' kampanyası başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de 'İzmir küllerinden doğacak' kampanyasını gündeme getirdi.

Belediye İş Sendikası'na bağlı işçiler, Başkan Soyer'in kampanyasına destek verdi. Yangın bölgesini gezen işçiler adına, 3 No'lu Şube Başkanı Murat Karakuş, açıklama yaptı. Yangının söndürülmesinde yetersiz kalındığı eleştirisinde bulunan Karakuş, "İzmir, yeniden kurtuluş savaşı vermek için küllerinden yeniden doğacak. İzmir için 'Biz de varız' diyoruz. Belediye İş üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in gündeme getirdiği 'İzmir küllerinden doğacak' kampanyasına eşleriyle çocuklarıyla destek vermekte, İzmir'in küllerinden yeniden doğması için var gücüyle çalışmakta kararlıdır" dedi.