HABER

Belediye işçilerinin işten atılmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, HDP’li İpekyolu Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 kişinin görevine son vermesine tepki göstererek, “Belediyede çalışan işçilerin ekmeğiyle oynamakla hizmet yapılmaz” dedi.Sendikada düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, İpekyolu Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 kişinin işten atılmasını kınadıklarını ifade ederek, “İpekyolu Belediyesinde ekmeği için çalışan ve verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren üyelerimizin haksız ve hukuksuz bir şekilde iş akitleri feshedilmiştir.

Belediye işçilerinin işten atılmasına tepki

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, HDP’li İpekyolu Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 kişinin görevine son vermesine tepki göstererek, “Belediyede çalışan işçilerin ekmeğiyle oynamakla hizmet yapılmaz” dedi.

Sendikada düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu, İpekyolu Belediyesi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 8 kişinin işten atılmasını kınadıklarını ifade ederek, “İpekyolu Belediyesinde ekmeği için çalışan ve verilen bütün görevleri layıkıyla yerine getiren üyelerimizin haksız ve hukuksuz bir şekilde iş akitleri feshedilmiştir. Yapılan bu haksızlığa karşı sendika olarak sessiz kalmayacağımızı buradan beyan etmek istiyorum. İşten çıkarılan işçiler sadece evlerine, çoluğuna çocuğuna ekmek götürme derdindeydiler. Sürgüne ve zabıta ekibine gönderilen arkadaşlarımız görev başında saldırıya uğramış, hastanede tedavi altındayken çıkış yazısı yazılmıştır. Bu nasıl bir zihniyettir? Bu nasıl bir vicdandır? Bunu kamuoyunun ve Van halkının vicdanına bırakıyorum” dedi.

İşten çıkarılan 8 kişinin önce iş alanlarının değiştirildiğini, baskıların uygulandığını ve ardından hiçbir geçerli sebep olmaksızın işten atıldıklarını vurgulayan Efeoğlu, “Seçimden önce haktan, hukuktan, insan haklarından, emekten, ekmekten, işten, aştan bahseden anlayış, iktidara geldikten sonra söylediklerinin tam tersi hareketlerde bulunmaya başlamıştır. Hani sizin olmazsa olmazlarınız insandı, insan haklarıydı! Ne oldu, unuttunuz mu söylemlerinizi? Sözde zulümden, baskıdan şikâyet edenler; şimdi ne oldu da yönetime gelince şikâyet ettiğiniz şeylerin daha fazlasını yapmaya başladınız. Halk sizi hizmet için seçti, bu memlekete hizmet için seçti. Emekçileri işten atmanın, iş yerlerinde huzuru bozmanın kimseye faydası olmayacaktır. İnsanları işten atarak, ekmeğiyle oynayarak belediyecilik yapılamaz” ifadelerini kullandı.

Belediye yönetiminden emeğin ve emekçinin yanında olmasını istediklerini dile getiren Efeoğlu, “Bizim derdimiz sadece ve sadece ekmeğimiz, aşımız, çocuklarımızın rızkıdır. Partizanca davranılarak insanların işine son verilmesini asla kabul etmiyor, işten atılan arkadaşlarımızın işe iadelerini istiyoruz. Aksi durumda, Hizmet-İş Sendikamız, üyelerinin tercihini zorlamaya çalışanlara karşı sessiz kalmayacak, her türlü yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyecektir. İşçilerimizin haklarını savunacak, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Belediye işçilerinin işten atılmasına tepki

Belediye işçilerinin işten atılmasına tepki

Böylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyorBöylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyor
GÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlıkGÜNCELLEME - Kocaeli'de evlerden hırsızlık
Kula leblebisine coğrafi işaret belgesiKula leblebisine coğrafi işaret belgesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

Yer: Adana! Tek kelimeyle vahşet

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsü şarampole yuvarlandı

Tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

TEM'de zincirleme trafik kazası! Trafik durma noktasına geldi

TEM'de zincirleme trafik kazası!

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

MSB'den ABD heyetiyle görüşme sonrası flaş açıklama

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

Donarak ölen kaçak göçmenlerle ilgili rapor hazırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.