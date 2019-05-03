Hak-İş Samsun İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ziya Uzun, "Görüyoruz ki Başkan Cemil Deveci (Atakum Belediye Başkanı), sendikamıza ve üyemiz işçilere doğrudan cephe almıştır. Üyemiz işçileri ideolojik düşüncelerle başka sendikalara yönlendirmektedir. Türk Ceza Yasası'nda ve sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması konusunda işveren tarafından yönlendirilmesi yasaktır." ifadesini kullandı.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen Atakum Belediyesinde Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin istifa ettirilerek başka sendikaya yönlendirildiğini iddia etti.

Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin sendikalar arası rekabette açıktan tavır aldığını öne süren Uzun, Deveci'nin açık sözlü ve dürüst davranması gerektiğini belirtti.

Deveci'nin, Hizmet-İş Sendikası ile belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat Şirketi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tıkadığını ileri süren Uzun, şöyle devam etti:

"Çerçeve sözleşmenin altında bir oranda ve sosyal yardım kalemleri olmaksızın zam teklifinde bulunmaktadır. Biz, idareyle bir olup işçileri yolda bırakmıyoruz. Bu teklifin kabulü, işçilerin emeğine saygısızlık olacaktır. Görüyoruz ki Başkan Cemil Deveci, sendikamıza ve üyemiz işçilere doğrudan cephe almıştır. Üyemiz işçileri ideolojik düşüncelerle başka sendikalara yönlendirmektedir. Türk Ceza Yasası'nda ve sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması konusunda işveren tarafından yönlendirilmesi yasaktır. Üyelerimizin istifaya zorlanarak sendikamızın tasfiye edilmeye çalışılmasını, iş yeri barışı ve işçilerin demokratik örgütlenme hakkına yönelmiş bir saldırı olarak görüyoruz."