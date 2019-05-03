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Belediye işçilerinin "sendika değiştirmeye zorlandığı" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:02 | Son Güncelleme

Hak-İş Samsun İl Başkanı Ziya Uzun: - "Görüyoruz ki Başkan Cemil Deveci (Atakum Belediye Başkanı), sendikamıza ve üyemiz işçilere doğrudan cephe almıştır. Üyemiz işçileri ideolojik düşüncelerle başka sendikalara yönlendirmektedir. Türk Ceza Yasası'nda ve sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması konusunda işveren tarafından yönlendirilmesi yasaktır"

Hak-İş Samsun İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ziya Uzun, "Görüyoruz ki Başkan Cemil Deveci (Atakum Belediye Başkanı), sendikamıza ve üyemiz işçilere doğrudan cephe almıştır. Üyemiz işçileri ideolojik düşüncelerle başka sendikalara yönlendirmektedir. Türk Ceza Yasası'nda ve sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması konusunda işveren tarafından yönlendirilmesi yasaktır." ifadesini kullandı.

Uzun, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından CHP'ye geçen Atakum Belediyesinde Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin istifa ettirilerek başka sendikaya yönlendirildiğini iddia etti.

Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin sendikalar arası rekabette açıktan tavır aldığını öne süren Uzun, Deveci'nin açık sözlü ve dürüst davranması gerektiğini belirtti.

Deveci'nin, Hizmet-İş Sendikası ile belediyeye bağlı Atakum İmar İnşaat Şirketi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tıkadığını ileri süren Uzun, şöyle devam etti:

"Çerçeve sözleşmenin altında bir oranda ve sosyal yardım kalemleri olmaksızın zam teklifinde bulunmaktadır. Biz, idareyle bir olup işçileri yolda bırakmıyoruz. Bu teklifin kabulü, işçilerin emeğine saygısızlık olacaktır. Görüyoruz ki Başkan Cemil Deveci, sendikamıza ve üyemiz işçilere doğrudan cephe almıştır. Üyemiz işçileri ideolojik düşüncelerle başka sendikalara yönlendirmektedir. Türk Ceza Yasası'nda ve sendikal mevzuatımızda işçilerin bir sendikaya üye olması ve ayrılması konusunda işveren tarafından yönlendirilmesi yasaktır. Üyelerimizin istifaya zorlanarak sendikamızın tasfiye edilmeye çalışılmasını, iş yeri barışı ve işçilerin demokratik örgütlenme hakkına yönelmiş bir saldırı olarak görüyoruz."

Uzun, sendika değiştirilmesi durumunda belediye işçilerinin hak kaybına uğrayacağını savunarak Deveci'nin işçilerin tercihi yerine kendi siyasal tercihine göre hareket ettiğini öne sürdü.

Belediyenin çözülmesi gereken birçok sorunu varken, seçim sürecinde söz verdikleri projeleri hayata geçirmek dururken belediye emekçilerinin duyarlılıklarını gözetmeden, ellerini sıkmadan ilk icraat olarak Hizmet-İş'ten koparmaya yönelik girişimleri ideolojik ön yargılı yaklaşımın ürünü ve düşündürücü bulduğunu vurgulayan Uzun, yöneticilikle uyuşmayan davranışların emekçilerin nezdinde karşılık bulmayacağını umduğunu, Deveci'den üyelerine yönelik telkinlere son vermesini istediklerini kaydetti.

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