Belediye işçisi, başkan ve şoförünün kendisini darbettiğini iddia etti

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Aliağa ilçesinde belediyede çalışan Yunus Narin adlı temizlik işçisi, Belediye Başkanı Serkan Acar'ın kendisine tokat attığı, şoförünün de boğazından tutarak sürüklediği iddiasıyla, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı MHP'li Serkan Acar, dün saat 09.00 sıralarında Tuna Caddesi üzerinde, belediyenin temizlik işçileri tarafından kullanılan birime gitti. Acar, burada işçilerle kahvaltı yaptı. Daha sonra Başkan Acar, bir konuşma yaptı ve konuşmasının ardından iddiaya göre, işçilere "Bir sıkıntısı olan var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Yunus Narin isimli temizlik işçisi, annesinin hasta olduğunu ve hastaneye götürmek istediğini söyledi. İddiaya göre, eleman olmadığı için izin alamadığını, rapor almak zorunda bırakıldığını ileri süren Narin, rapor aldığında da yevmiyesinden kesildiğini söyledi.

Narin, iddiaya göre Başkan Acar'a başka birimler ile temizlik birimi arasında maaş farkının olduğunu da aktardı.

Bunun üzerine Serkan Acar, işçinin adını sordu. Narin'in ismini söylemesinin ardından, iddiaya göre Acar, "Sen şu 3 aydır maaş alamıyorum diye ortalıkta dolaşan Yunus Narin misin?" diye sordu ve başını salladı. Bunun üzerine Yunus Narin de Başkan Acar yanından geçerken başını salladı. Bunun ardından Başkan Serkan Acar'ın, "Neden kafanı sallıyorsun?" diyerek, Narin'e tokat attığı iddia edildi.

Yunus Narin'in iddiasına göre, bu sırada Serkan Acar'ın şoförü de ensesine vurdu, boğazından tutarak çekmeye çalıştı.

Narin, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Başkan Serkan Acar ve şoförü Mete Vural'dan, kendisini darbettikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

Darp iddiasıyla ilgili olarak Belediye Başkanı Serkan Acar'ın danışmanı, daha sonra açıklama yapılacağını söyledi.

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