Belediye işçisi, içinde 31 bin lira olan cüzdanı yetkililere teslim etti

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli Yusuf Çelik, park temizliği yaptığı sırada içinde 31 bin TL değerinde nakit ve evrak olan cüzdan buldu. Çelik, sahibine ulaşılması için cüzdanı İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezine teslim etti.

İnegöl Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünde görev yapan 50 yaşındaki Yusuf Çelik, bu sabah Atatürk Anıtı arkasında bulunan parkta rutin temizlik çalışmalarını yaptığı sırada, bir bankın arkasına düşmüş cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı alan Çelik, içerisinde kimlikle birlikte toplam 31 bin TL değerinde nakit ve evrak bulunan cüzdanın sahibine ulaşılması için amirlerine bilgi verdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü şefiyle birlikte Belediye Merkez binaya gelen dürüst işçi, cüzdanı sahibine ulaşılması için Çözüm Merkezi çalışanlarına teslim etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, dürüst personelini makamına davet ederek ödüllendirdi.

