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Belediye işçisi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Zonguldak Belediyesi’nde çalışan 54 yaşındaki Mehmet Yahyaoğlu, ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay Birlik Mahallesi Karafatma Sokak’taki ormanlık alanda meydana geldi.

Belediye işçisi ölü bulundu

Zonguldak Belediyesi’nde çalışan 54 yaşındaki Mehmet Yahyaoğlu, ormanlık alanda başından vurulmuş halde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Birlik Mahallesi Karafatma Sokak’taki ormanlık alanda meydana geldi. Zonguldak Belediyesi’nde işçi olarak çalışan 54 yaşındaki Mehmet Yahyaoğlu’ndan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine haber verdi. Çalışmaları derinleştiren ekipler, Yahyaoğlunu ormanlık alanda başından vurulmuş halde buldu. Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Yahyaoğlu’nun cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Yahyoğlu’nun belediyede temizlik işçisi olarak çalıştığı ve ölümüyle ilgili olarak da intihar şüphesi üzerinde soruşturma sürüyor. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Mehmet Yahyaoğlu’nun ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından "Belediyemizde uzun yıllardır görev yapan mesai arkadaşımız Mehmet Yahyaoğlu kardeşimizin vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Başımız sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Belediye işçisi ölü bulundu

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