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Belediye işçisi, para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 liralık para ve çek ile banka kartları olan çantayı sahibine teslim etti.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Durmuş Uğur (49), parkta bulduğu, içinde 1 milyon 502 bin 172 liralık para ve çek ile banka kartları olan çantayı sahibine teslim etti. Çantayı teslim alan Masum Örge (53), Uğur'a teşekkür edip, bir miktar para vermek istedi. Teklifi kabul etmeyen Durmuş Uğur ise "Görevimi yaptım" dedi. Ergenekon Mahallesi Osman Gazi Parkı'nda dün ailesiyle birlikte oturan, akaryakıt istasyonu sahibi Masum Örge, daha sonra İzmir'deki yakınlarının cenazesine gitmek üzere otomobile bindi. Örge, yanında duran ve içinde 1 milyon 502 bin 172 lira değerinde para ve çek bulunan çantayı bankta unuttu. Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli işçi Durmuş Uğur da parkı sularken çantayı gördü. Çantanın başında 2 saat bekleyen Uğur, kimsenin gelmemesi üzerine zabıtayı aradı. Parka gelen zabıta ekibi, çantanın sahibini belirleyerek, teslimi için belediyeye davet etti. İçinde 170 bin 845 TL, yaklaşık 5 bin 585 TL değerinde 1001 dolar, yaklaşık 9 bin 33 TL değerinde 1450 euro, 1 milyon 316 bin 709 TL'lik çek, kullanılmamış 10 koçan çek, 1 kredi kartı ve 5 banka kartı çıkan çanta, tutanak altına alınarak, Masum Örge'ye teslim edildi. TEŞEKKÜR İÇİN PARAYI KABUL ETMEDİ Çantayı teslim alan Masum Örge, "İzmir'e cenaze için gidecektik. O anda telefon yoğunluğu yaşadık. Otomobil gelince hemen araca yürüdük. O heyecanla çanta orada kaldı. Akşam fark ettik. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyoruz. Durmuş kardeşime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Durmuş Uğur ise "Çantayı gördüm, 2 saat bekledim. Kimse gelmedi. Gelen olmayınca, zabıtayı aradım. Zabıta geldi. Onlarla birlikte kayda aldık" dedi. Masum Örge, teşekkür için Durmuş Uğur'a bir miktar para vermek istedi; ancak Uğur, "Ben görevimi yaptım" diyerek, teklifi kabul etmedi. ONUR BELGESİ VERİLDİ Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan da Durmuş Uğur'a örnek davranışı dolayısıyla onur belgesi verdi.

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