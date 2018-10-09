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Belediye işçisinden 48 gündür haber yok

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu temizlik işçisi Murat Tekin'den (48), 22 Ağustos'tan beri haber alınamıyor. 48 gündür haber alamadığı eşinin hayatından endişe eden Sakine Tekin (44), gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

Belediye işçisinden 48 gündür haber yok

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nde kadrolu temizlik işçisi Murat Tekin'den (48), 22 Ağustos'tan beri haber alınamıyor. 48 gündür haber alamadığı eşinin hayatından endişe eden Sakine Tekin (44), gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde gece vardiyasında çalışan işçi 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında, evine yemeğe gideceğini söyleyerek iş yerinden ayrıldı. Eve gelen Tekin, içinde 2 bin TL bulunan cüzdanını bırakarak, sadece kimliğini yanına aldı ve dışarı çıktı. Eşini sabah evde göremeyen, sonrasında ise kendisine ulaşamayan Sakine Tekin, polise kayıp başvurusunda bulundu. 48 gündür haber alınamayan Murat Tekin'in en son 25 Ağustos'ta, Efeler ilçesindeki Sevgi Yolu'ndan geçtiği belirlendi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Murat Tekin'in elinde bavul taşıdığı görüldü. Cep telefonu sinyalinden yapılan takipte Murat Tekin'in 17 saniyelik görüşme yaptığı, daha sonra telefonundan sinyal de alınamadığı ortaya çıktı.
Hiçbir sıkıntılarının olmadığını söyleyen Sakine Tekin, "Benim kocamı bir işe karıştırdılar yoksa bizi bırakıp gitmezdi. Haftalardır bir haber alırız diye bekliyoruz ama hiçbir ize rastlamadık. Bizim maddi ve manevi sıkıntımız yoktu. Eşimin başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Bir an önce bulunması için aramadık yer bırakmadık. 3 çocuğumuz var, evimiz kira. Eşimin kaybolması bizi çok etkiledi. Sadece kimliğini alarak gitmiş. Cüzdanı ve içindeki 2 bin TL maaşı bile burada bırakmış" dedi.

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Belediye işçisinden 48 gündür haber yokBelediye işçisinden 48 gündür haber yokBelediye işçisinden 48 gündür haber yokBelediye işçisinden 48 gündür haber yok

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