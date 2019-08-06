Belediye işçisinden örnek davranış

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi işçisi Cafer Günaydın, parkta bulduğu bin 300 lirayı sahibine ulaştırdı. Yenişehir Belediyesinde işçi olarak görev yapan 3 çocuk babası Cafer Günaydın, herkesin takdirini toplayan bir harekete imza attı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde 13 yıldır çalışan Günaydın, geçtiğimiz günlerde Değirmençay Mahallesi’ndeki bir parkın eşyalarının yenilenmesi işinde görev aldı. Günaydın, tamir ettiği park eşyalarından birinin altında deste halinde bin 300 lira buldu. Paranın sahibini arayan Günaydın, sonuç alamayınca Değirmençay Mahallesi Muhtarı Şahin Işık’ın yanına giderek, bin 300 lira bulduğunu, sahibini aradığını ancak sonuç alamadığını belirterek, tutanakla parayı teslim etti. Muhtarın yaptığı çalışma neticesinde paranın sahibinin Nural Bali olduğu belirlendi. Paranın sahibi muhtarlığa çağrılarak, parası teslim edildi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, örnek davranışından dolayı Cafer Günaydın’a teşekkür plaketi verdi. Bu dürüst davranışıyla belediyeyi en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Özyiğit, yasaların elverdiği ölçüde işçisini ödüllendireceğini söyledi.

"Ben her insanın yapması gerekeni yaptım"

Cafer Günaydın ise 2’si üniversitede eğitim alan 3 çocuğu olduğunu, aylık gelirinin 3 bin lira olduğunu söyledi. Parayı bulduğu anda paranın sahibine nasıl ulaştırabileceğini düşündüğünü kaydeden Günaydın, "Ben her insanın yapması gerekeni yaptım. Ailemizden ve belediyemizden aldığım terbiye ile bunu yaptım. Elbette yapmam gereken paranın sahibini bulmaktı. Bunun için takdire, ödüle gerek yok diye düşünüyorum. Yine de başkanımızın bize teşekkür etmesi onurlandırdı. Ben de kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.



