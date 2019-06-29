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Belediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 23:14 | Son Güncelleme

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi S.Y., yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin  üzerinden dereye fırlattı.

Belediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kamerada

Arzu ERBAŞ/KALKANDERE (Rize), (DHA)- RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, belediye temizlik görevlisi S.Y., yavru köpeği elindeki süpürge ile sürüklediği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. İşçi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi S.Y., sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine S.Y. adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan işçi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı.
BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI
Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnternete düşen ve bilgileri dışında gelişen olayın üzüntü verici olduğunu belirten Yıldırım açıklamasında, "Bu üzücü olay için belediyemiz adına herkesten özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır. Belediye personelimiz hakkında gerekli işlem yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.
KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Kalkandere Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Bugün ilçemizde geçtiği tespit edilen menfur hadiseye dair, Kaymakamlığımızca ilk elden bilgi alındığından itibaren, aynı gün saat 18.30'da ilgili kişi S.Y.'nin ifadesinin alınmasına müteakip, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca hukuki süreç işletilmiştir. Ayrıca ilgili kişi hakkında idari soruşturma süreci de başlatılmıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Belediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kameradaBelediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kameradaBelediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kameradaBelediye işçisinin yavru köpeği faraşa koyup dereye attığı anlar kamerada

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