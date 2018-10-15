"Belediye kaynaklarını teröre aktaranlar hizmetlerimizden rahatsız"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, "8 sene bu şehirde belediyecilik yapıp da bir tek cadde, sokak, mahallesine doğru düzgün belediye hizmeti götürmeyen ama dağa, teröre belediye kaynaklarını aktaran insanların bizim yaptığımız bu çalışmalardan memnun olmasını beklemek söz konusu değildir." dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla kentteki 83 amatör spor kulübüne malzeme yardımında bulundu.

Edremit ilçesindeki Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım programı, Vali Zorluoğlu ve protokol üyelerinden oluşan voleybol takımı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İşitme Engelliler Erkek Voleybol Takımı arasındaki gösteri maçıyla başladı.

Maçın ardından konuşan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptıkları belediye hizmetlerinin yanı sıra spora da büyük destek verdiklerini belirtti.

Son birkaç yıldır Van'daki değişim ve dönüşümün taraflı, tarafsız herkesin takdirini kazandığını, ekonomik, sosyal, kültürel ve yerel hizmetler bakımından Van'da çok güzel gelişmelerin yaşandığını anlatan Zorluoğlu, Van halkının uzun süredir mahrum kaldığı hizmetlere hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerinin eliyle kavuştuğunu ifade etti.