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  4. Belediye kendi hesabından anbean paylaşıp imada bulundu... "Tebrikler gençler, sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz"

Belediye kendi hesabından anbean paylaşıp imada bulundu... "Tebrikler gençler, sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz"

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.01.2025 18:10
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Burdur'da bir grup gencin parktaki oturma gruplarına zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Belediye, görüntüleri, "Tebrikler gençler. Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Belediye kendi hesabından anbean paylaşıp imada bulundu... "Tebrikler gençler, sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz"

Burdur'un Yeni Mahalle'de bulunan Demokrasi Parkı'ndaki oturma gruplarına bir grubun zarar verdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yer aldığı görüntülerde, beton ve ahşaptan yapılma bankın ortasındaki ışık sisteminin söküldüğü anlar yer aldı.

PARKA-VERDIKLERI-ZARAR-KAMERAYA-YANSIDI_527871_156299

BELEDİYEDEN İMALI MESAJ

Burdur Belediyesi, bu anları sosyal medya hesabından, "Tebrikler gençler! Demokrasi Parkı'mızda sergilediğiniz üstün performansla hepimizi şaşırtmayı başardınız. Böylesine ilham verici hareketlerinizle gençlere harika bir rol model olduğunuz kesin. Sizleri büyük bir ilgiyle takip ediyoruz" notuyla paylaştı.

PARKA-VERDIKLERI-ZARAR-KAMERAYA-YANSIDI_527875_156299

Belediyenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığı, parkta tadilat çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Burdur genç park
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