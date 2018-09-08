Belediye kurslarıyla 138 öğrenci üniversiteli oldu

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van'ın İpekyolu Belediyesinin açtığı sürekli eğitim merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan 291 öğrenciden 138'i üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde açılan sürekli eğitim merkezinde ücretsiz eğitim gören 340 öğrencinin tamamının kaynak kitapları belediye tarafından karşılandı.

291 kişinin YKS, 49 kişinin de KPSS'ye hazırlandığı merkezde, öğrenciler için tüm imkanlar seferber edildi.

Eğitim için gerekli tüm modern donanımlara sahip merkezde eğitim gören 291 kursiyerden 3'ü tıp, 2'si hukuk, 2'si psikolojik danışmanlık ve rehberlik, 9'u mühendislik, 18'i ilahiyat, 17'si fen-edebiyat, 8'i eğitim ve 1'i özel eğitim fakültelerine, 78 öğrenci de 2 yıllık sağlık ve diğer meslek yüksek okullarına yerleşti.

Öğrencilerin faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla açılan Sürekli Eğitim Merkezi, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da hizmet vermeye devam edecek.

