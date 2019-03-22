HABER

Belediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Saadet Partisi'nin (SP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olduğu ileri sürülen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Belediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Saadet Partisi'nin (SP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olduğu ileri sürülen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.
Geçen pazartesi günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, SP'nin HDP kontenjanından Dilovası Belediye Meclis üyesi adayı olduğu iddia edilen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Aynı gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden işlemleri tamamlanan 3 kişi de adliyeye sevk edildi. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi de adliyeye çıkarıldı.

FOTOĞRAFLI

Belediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildiBelediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildiBelediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildiBelediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildi

Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Fotoğraftaki kişinin kim olduğuna inanamayacaksınız!
Suriye’deki yeni hamleler İstinye Üniversitesi’nde konuşulduSuriye’deki yeni hamleler İstinye Üniversitesi’nde konuşuldu
Kayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulunduKayıp kahvecinin cesedi, şüpheli kardeşlerin söylediği yerde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Yerel seçim öncesi önemli açıklama: 7-8 puan düşük olacak...

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

Irak'taki feribot faciası güvenlik kamerasında

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

İkinci el otoda KDV uyuşmazlığı resmen çözüldü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Bursaspor'un eski kalecisi ölümden döndü

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Düğmeye basıldı! Çok sayıda ilde operasyon var...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.