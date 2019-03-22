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Belediye meclis üyesi adayı adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Saadet Partisi'nin (SP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olduğu ileri sürülen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, Saadet Partisi'nin (SP), Halkların Demokratik Partisi (HDP) kontenjanından belediye meclis üyesi adayı olduğu ileri sürülen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Geçen pazartesi günü Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, SP'nin HDP kontenjanından Dilovası Belediye Meclis üyesi adayı olduğu iddia edilen Turan Tekgül'ün de aralarında bulunduğu 9 kişi, sosyal medyada terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Aynı gün terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden işlemleri tamamlanan 3 kişi de adliyeye sevk edildi. Terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi de adliyeye çıkarıldı.

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