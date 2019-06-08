HABER

Belediye meclisi üyesi, yol kavgasında sopayla başından yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Kula ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada otomobil sürücüsü tarafından başına sopa ile vurulan Kula Belediye Meclis Üyesi MHP'li Sait Sandallı yaralandı.

Belediye meclisi üyesi, yol kavgasında sopayla başından yaralandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada otomobil sürücüsü tarafından başına sopa ile vurulan Kula Belediye Meclis Üyesi MHP'li Sait Sandallı yaralandı. Sandallı hastaneye kaldırılırken, polis otomobil sürücüsü M.B.'yi gözaltına aldı.
Kula Belediye Meclisi Üyesi Sait Sandallı, bugün saat 13.00 sıralarında traktörünü, Şehitler Caddesi'ndeki Kula İlçe Müftülüğü karşısında yol kenarına park etmek istedi. Bu sırada arkadan gelen otomobilin sürücüsü M.B., korna çalarak yol isteyince aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., otomobilinden aldığı bir sopayla Sandallı'nın başına vurdu. Başında 5 santimetrelik yarık oluşan Sandallı, çevredekiler tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis M.B.'yi gözatına aldı.

FOTOĞRAFLI

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltıKaraman'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Düzce’de bayram dönüşü denetimler arttıDüzce’de bayram dönüşü denetimler arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Beşiktaş'ta can pazarı! Birden fazla ölü ve yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.