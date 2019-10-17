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Belediye meclisinde asker selamıyla Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

ISPARTA'da belediye meclisinin ekim ayı olağanüstü toplantısında Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen ve meclis üyeleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verilerek bildiri okundu.

Belediye meclisinde asker selamıyla Mehmetçiğe destek

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da belediye meclisinin ekim ayı olağanüstü toplantısında Belediye Başkanı AK Parti'li Şükrü Başdeğirmen ve meclis üyeleri tarafından Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı verilerek bildiri okundu.
Isparta Belediyesi'nin ekim ayı olağanüstü meclis toplantısı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Başdeğirmen ve meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vererek bildiri okudu.
Bildiride şu ifadeler yer aldı: "Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Bu çerçevede belediye meclisi olarak, Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerimize muvaffakiyetler diliyoruz."

FOTOĞRAFLI

Belediye meclisinde asker selamıyla Mehmetçiğe destek

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