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Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekâtı için zafer duası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:11 | Son Güncelleme

 MERSİN’in Anamur ilçesi belediye meclisince, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerlerin zaferle ve sağlıklı olarak evlerine dönebilmeleri için Kur’an-ı Kerim okuttu, dualar yapıldı.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Anamur ilçesi belediye meclisince, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerlerin zaferle ve sağlıklı olarak evlerine dönebilmeleri için Kur’an-ı Kerim okuttu, dualar yapıldı.

Anamur Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu Belediye Başkanı Hidayet Kılınç başkanlığında yapıldı. Başkan Kılınç, meclis üyelerinin yoklaması öncesi meclisi önce tüm şehitler için saygı duruşuna, İstiklal Marşı'nın okumasının ardından da Kur’an Kerim tilavetini dinlemeye davet etti. Belediye İmam Hatibi Yalçın Şahin önce Kur’an okudu, sonra tüm meclis üyeleri ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Barış Pınarı Harekâtı başta olmak üzere vatanın korunması ve terör yuvalarının yerle bir edilmesi için dua etti. Mecliste bulunan Ak Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti sözcüleri tek tek söz alarak Barış Pınarı Harekâtı’na katılan askerler ve TSK’nın karada, denizde ve havada muzaffer olmaları için dilek ve temennilerini dile getirdi.

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