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Belediye memurlarından yeni başkana destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesi belediye memurları yeni imzalanacak olan sosyal destek sözleşmesi kapsamında aylık aldıkları bin 200 lira sosyal destek tazminatını, belediyenin ekonomik sıkıntıda olmasından dolayı 1 yıl süreyle almama kararı aldılar.Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın’ın makamında yapılan toplantıda belediye memurları aldıkları kararı başkan Şükrü Sargın’a bildirdiler.

Belediye memurlarından yeni başkana destek

Tokat’ın Zile ilçesi belediye memurları yeni imzalanacak olan sosyal destek sözleşmesi kapsamında aylık aldıkları bin 200 lira sosyal destek tazminatını, belediyenin ekonomik sıkıntıda olmasından dolayı 1 yıl süreyle almama kararı aldılar.
Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın’ın makamında yapılan toplantıda belediye memurları aldıkları kararı başkan Şükrü Sargın’a bildirdiler. Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın belediyenin ekonomik durumunun oldukça sıkıntılı olduğunu ve belediye memurlarının jestinin kendisini çok duygulandırdığını ifade ederek, “Memur arkadaşlarımız 1 yıl boyunca sosyal destek tazminatlarını almayacaklarını ifade ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hep birlikte taşın altına elimizi koyup Zile’yi ayağa kaldırmaya çalışacağız. Belediyemizin ciddi borçları var. Bu borçlar ödenene kadar İnşallah hep birlikte özveriyle çalışacağız" diye konuştu.
Bem-Bir-Sen belediye temsilcisi Nurettin Doğan ise, “Belediyemiz şuan da ciddi bir mali zorluk içerindedir. Bizde belediye memuru olan arkadaşlarla hep beraber bir karar aldık. Ve 1 yıl boyunca sosyal destek sözleşmemizdeki sosyal destek tazminatlarını almayacağız. Bu konuda belediyemize ve belediye başkanımıza destek için bir karar aldık. İnşallah memleketimiz için hayırlı olur.” şeklinde konuştu.

Belediye memurlarından yeni başkana destek

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