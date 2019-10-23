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Belediye Müzelerini Buluşturan Konferans

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:44 | Son Güncelleme

Türkiye’deki belediye müzelerini bir araya getiren Belediye Müzeleri Platformu’nda, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi” ilgi odağı oldu.Belediye müzeciliğini yaygınlaştırmayı hedefleyen Belediye Müzeleri Platformu, ikinci konferansını İstanbul’da yaptı.

Türkiye’deki belediye müzelerini bir araya getiren Belediye Müzeleri Platformu’nda, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi” ilgi odağı oldu.
Belediye müzeciliğini yaygınlaştırmayı hedefleyen Belediye Müzeleri Platformu, ikinci konferansını İstanbul’da yaptı. Konferansa 6 ilden 11 belediyenin müze yetkilisi katıldı. Belediye yetkilileri, akademisyenler, kurum temsilcileri ve öğrenciler büyük ilgi gösterdiği konferansa konuşmacı olarak katılan müze yetkilileri katılımcılara müzeleri hakkında bilgiler verdi. Toplantıda en büyük ilgiyi Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye kazandırdığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gördü.
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Direktörü Orhan Mollasalih, toplantıda Bursa’nın fetih gününün anlatıldığı dünyanın en büyük panoramik müzesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Panorama 1326 Bursa’nın sadece bir müze değil, birçok aktiviteye ev sahipliği yapan bir kültür merkezi olduğuna dikkat çeken Mollasalih, “Belediye Müzeleri Platformu, çok faydalı bir konferans düzenledi. Belediye müzeleri, kendi fikirleri ve kendi bakış açılarıyla kurulmuş olan müzelerdir. Diğer belediyelerde kurulmuş olan müzelerdeki bakış açılarını burada görme ve öğrenme imkanımız oldu. Müze yetkilileri olarak ortak fikir alışverişinde bulunduk” dedi.
Belediye Müzeleri Platformu Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay da platformun 2016 yılında kurulduğunu belirterek, “Türkiye genelindeki belediye müzeleriyle birlikte deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu konferansta ortaya çıkan verileri de kitap haline getiriyoruz. Türkiye Belediye Müzeleri arşivini oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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