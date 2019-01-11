"Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun emrindeyiz"

"Tesislerimiz olmadan, altyapımız güçlenmeden sportif anlamda büyük başarılar elde etmemizin mümkün olmayacağını biliyoruz. Bu yüzden altyapıya ve spor tesislerine önem verdik. 2 yıl içerisinde tenis kortu, basketbol ve voleybol sahası ile halı sahaların yer aldığı 50 spor tesisini tamamladık. Bu spor tesislerimizde yaz ve kış aylarında 65 eğitmenimiz eşliğinde 30 branşta 10 bin çocuk ve gencimize spor eğitimleri verdik ve vermeye devam edeceğiz."

Belediye olarak kentte spor alanında önemli yatırımlar yaptıklarına işaret eden Atilla, şöyle konuştu:

Temel hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışıyla da vatandaşlara eğitim, kültür, sanat ve sportif alanda hizmet sunduklarını dile getiren Atilla, amaçlarının vatandaşların tüm hizmetlerden yararlanması olduğunu aktardı.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 85 amatör spor kulübüne 43 bin malzeme dağıtımı dolayısıyla program düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Belediye olarak sporun gelişmesi için her zaman sporun ve sporcunun emrindeyiz." dedi.

Belediyede Gençlik ve Spor Daire Başkanlığını kurduklarını ifade eden Atilla, hedeflerinin gelecek nesillerin daha zinde ve spor alanında daha donanımlı olmasına katkı sunmak olduğunu belirtti.

Amatör spor kulüplerinin en iyi şekilde müsabakalara hazırlanması için belediye olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Atilla, "Şehrimizde sporun gelişmesi ve ülke sporuna önemli sporcularımızın ve takımlarımızın kazandırılması için el birliği ve gönül birliği içerisinde daha çok çalışacağız. Eksikliklerimizi imkanlarımız çerçevesinde gidererek, daha önemli başarılara hep birlikte imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Atilla, spor alanında daha fazla söz sahibi olmak için belediye bünyesinde birçok branşı bünyesinde barındıracak spor kulübü kurulması için de girişimlere başladıklarını anlatarak, kuracakları spor kulübüyle birbirinden farklı spor dallarında il ve ülke adına başarılar elde edilmesi için çalışacaklarını aktardı.

"Belediye olarak sporun gelişmesi için her zaman sporun ve sporcunun emrindeyiz." diyen Atilla, desteklerin süreceğini dile getirdi.

Törene, Kulp Kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, daire başkanları, amatör spor kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.

