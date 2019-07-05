Belediye önünde eylem yapan esnaf köprüde trafiği kapattı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 2 ay önce yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yolda molozlar kaldırılıp yol trafiğe bir türlü açılmayınca bölgedeki esnaf eylem yaptı. Fırat Nehri üzerindeki köprüyü de trafiğe kapatan kalabalığı olay yerine giden emniyet müdürü ikna edip dağıttı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Nisan ve Mayıs aylarında aşırı yağışlar nedeniyle Kelaynak Üretim Tesisleri yolunda 3 ayrı heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle yaklaşık 2 aydır yolları kapalı olan esnaf, iş yapamadıkları gerekçesiyle belediyeye yürüdü. Döviz ve pankart taşıyan kalabalık, belediye önüne giderek sorunun çözülmesini istedi. Eylem nedeniyle polisler belediye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Belediye başkanı eylemcilerle görüştü

Kalabalığın yanına giden Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, sorunun kendileriyle alakalı olmadığını, yolun yeniden açılabilmesi için gerekli işlemlerin son bulması gerektiğini vurguladı. Mirkelam’ın bu sözüne karşılık tepki gösteren esnaf, Karadeniz’de yaşanan bir heyelanda molozların aynı gün kaldırıldığını fakat Birecik’te aylardır herhangi bir çalışma yapılmadığını belirtti.