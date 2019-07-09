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Belediye önünde eyleme gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Belediye Toplu Konutlarında çalışan ve müteahhit firmanın kendilerine ödeme yapmadığını iddia eden işçilerle Emeğin Gücü Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.Ellerinde herhangi bir mahkeme kararının olmadığı görünen dernek üyeleri, müteahhit firma tarafından 11 işçiye asgari ücret tutarında ücretlerinin yatırıldığını, aradaki farkınsa elden yatırıldığını iddia ettiler.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Belediye Toplu Konutlarında çalışan ve müteahhit firmanın kendilerine ödeme yapmadığını iddia eden işçilerle Emeğin Gücü Derneği üyeleri basın açıklaması yaptı.
Ellerinde herhangi bir mahkeme kararının olmadığı görünen dernek üyeleri, müteahhit firma tarafından 11 işçiye asgari ücret tutarında ücretlerinin yatırıldığını, aradaki farkınsa elden yatırıldığını iddia ettiler. Elden ödenen para ile alakalı da herhangi bir imza veya evrakların bulunmadığı beyan edildi.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile görüşen işçiler ve dernek yönetimine mahkeme kararı veya evrakların bulunması durumunda ücretlerinin ödenebileceği söylendi. Gemlik Belediyesi yönetimi, herhangi bir maddî delilin veya mahkeme kararının bulunmaması durumunda, ödemenin hukukî olmayacağını dile getirdiler.
Emeğin Gücü Derneği Genel Başkanı Hasan Akyol, ’’Aylarca bizi çalıştırdılar, asgarî ücretten sigortalarımızı yatırdılar. Bizim uyarılarımıza rağmen hala ücretlerimizi ödemediler. Hakkımızı alana kadar direneceğiz. Bu ülkede en kötü şartlarda biz yaşıyoruz. Asgarî ücret bankaya yatıyor, elden olan üçer aylık paramızı ödemediler, dört aydır da ödemiyorlar. Ana firma işçilerin bütün haklarından sorumludur’’ dedi.
Olay yerine gelen Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eylemin izinli olmadığını hatırlatarak, işçilerin eyleme son vermesini istedi. Dernek üyeleri dağılmayınca gözaltına alındı. Derneğin temsil noktasında herhangi bir yetkisinin olmadığı öğrenildi.

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı

Belediye önünde eyleme gözaltı
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