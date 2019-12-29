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  4. Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor

Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 08:34 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da, 14 yıl önce eşini kaybeden Gülgün Yalçınkaya (45), üniversitede öğrenim gören 2 kızının masraflarını karşılayabilmek ve kimseye muhtaç etmemek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyor.

Cavit AKGÜN/MUĞLA (DHA)- MUĞLA'da, 14 yıl önce eşini kaybeden Gülgün Yalçınkaya (45), üniversitede öğrenim gören 2 kızının masraflarını karşılayabilmek ve kimseye muhtaç etmemek için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak çalışıyor.
Muğlalı Gülgün Yalçınkaya, Mardin'de görev yapan polis memuru eşi Mustafa Yalçınkaya'yı akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle kaybetti. Eşi vefat ettiği zaman 31 yaşında olan Yalçınkaya, 2 kız çocuğu ile birlikte memleketi Muğla'ya döndü. Kızlarıyla kirada oturan Yalçınkaya, geçim sorunu yaşamamak için 2006'da sürücü belgesini aldı, ardından da Menteşe Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı usta öğreticilik kursuna katılarak direksiyon eğitmenliği sertifikasını aldı. Yalçınkaya, 2010'dan 2016 yılına kadar bir sürücü kursunda eğitmen olarak çalıştı. Daha sonra buradaki işinden ayrılıp, aynı yıl Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın kadın şoför alımı duyurusu üzerine başvuru yaparak mülakata girdi. Arkadaşlarının 'Sen bu işi başarırsın' şeklindeki teşvikleriyle girdiğini belirttiği mülakattan başarıyla geçen Yalçınkaya, hemen işe başladı. Otobüs kullanırken usta şoförlere taş çıkartan Yalçınkaya, aldığı maaş ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi kızı Merve (18) ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü'nde öğrenim gören Sevgi'nin (24) ihtiyaçlarını karşılıyor.
'İNSAN HAYATI ÖNEMLİ'
Yalçınkaya, yolcularının kendisinden memnun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"70 ile 100 kişi arasında yolcu taşıyorsunuz. Bunun sorumluluğu çok farklı. İnsanlarımızı sağlıklı bir şekilde indirip-bindirmeniz gerekiyor. İlk zamanlarda çok tedirgin oldum. Aldığımız eğitimler sayesinde tecrübe kazandım. Sorumluluğumu hiçbir zaman kaybetmedim. Kişiliğim bu şekilde. İnsan hayatı önemli ve telafisi yok. İlk zamanlar yolcularımız kadın şoför gördüğü zaman şaşırıyordu. Muğla'da bunu çabuk atlattığımızı düşünüyorum. Muğla her konuda bir adım daha ileride. 'Kadın, bu işi yapamaz' demediler. Her zaman destek oldular. İlk zamanlar gözlemlendik. Arkamdaki yolcular ben turu tamamlayana kadar sinyal vermeme kadar dikkat etti. Bitiş noktasına vardığım zaman birçok kişi teşekkür ederek otobüsten indi."
Yolculardan İrem Kekeç (28), "İstanbul'dan çalışmak için geldim. 9 aydır Muğla'dayım. Kadın şoförü ilk gördüğüm zaman heyecanlandım. Bende farklı bir duygu oluştu. Gurur duyuyorum" dedi.
Bir diğer yolcu Cemal Arıkan (39) ise, "Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu güzel bir proje. Kadın şoförlerle, güvenli bir şekilde yolculuk yapıyoruz" diye konuştu.

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