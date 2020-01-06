HABER
  4. Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

Belediye otobüsü çarptı, sakatlanınca işsiz kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:34 | Son Güncelleme

 MERSİN'de elektrikli bisikletiyle işe giderken belediye otobüsünün çarpması sonucu bir ayağı sakatlanan ve tedavisinin ardından işsiz kalan oğlu İlker Gümüştaş (24) için iş isteyen Ahmet Gümüştaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yardım talep etti.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de elektrikli bisikletiyle işe giderken belediye otobüsünün çarpması sonucu bir ayağı sakatlanan ve tedavisinin ardından işsiz kalan oğlu İlker Gümüştaş (24) için iş isteyen Ahmet Gümüştaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yardım talep etti.
Kaza, geçen yıl 28 Temmuz günü merkez Akdeniz ilçesine bağlı Özgürlük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Bir kafede garson olarak çalışan İlker Gümüştaş'a, elektrikli bisikleti ile işe gittiği sırada Erol T. yönetimindeki 33 DFP 55 plakalı belediyeye ait yolcu otobüsü yandan çarptı. Dengesini kaybedip, bisikletten düşen Gümüştaş’ın sol ayağı, otobüsün altında kaldı. Derin kesik ve kırıklar nedeniyle Gümüştaş'ın bacağına 50'nin üzerinde dikiş atıldı. 3 gün bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören talihsiz genç, 12 gün sonra hastaneden taburcu edildi.
1 BUÇUK YILDIR ÇALIŞAMIYOR
Kazaya ilişkin hazırlanan dosyadaki bilirkişi raporunda İlker Gümüştaş, asli kusurlu gösterilirken, sürücü Erol T.'nin ise kusurunun bulunmadığı görüşü yer aldı. Yürümekte ve ayakta durmakta zorluk çeken İlker Gümüştaş, kaza nedeniyle 1.5 yıl işsiz kaldı. Baba Ahmet Gümüştaş’ın oğlu için belediye ile yaptığı görüşmeler ise sonuçsuz kaldı. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu aktaran baba Ahmet Gümüştaş, “Oğlum hiçbir yerde çalışamıyor. Kendi işine gidip-geliyordu. Yetkililerden yardım talep ediyorum. Bacağı sadece 15 derece bükülüyor şu an. Asli kusurlu olarak çocuğumu bulmuşlar. Yetkililerden çocuğuma iş istiyorum. Belediye Başkanı Vahap Seçer’den yardım istiyorum” dedi.
İlker Gümüştaş ise kaza nedeniyle ailesini geçindiremediğini belirterek, “İşime giderken, bu kazayı yaptım. Askerliğimi komando olarak yapmıştım ama şu an ailemin geçimini bile sağlayamıyorum. Ailemin geçimini sağlamak için iş istiyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Ailece gönüllü itfaiyecilerAilece gönüllü itfaiyeciler
Kocaeli’de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında​Kocaeli’de bir mahalle toprak kayması tehdidi altında​
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump'tan İran'a yeni tehdit!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep'te vahşet! Köpeğin kulağını kestiler, dikmeye çalıştılar

Acı üstüne acı! Kulağını kesip sonra...

Son dakika! Meteoroloji'den birçok ile uyarı: Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına...

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 36 düzensiz göçmen yakalandı

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 uzman yardımcısı alacak

Maskeli hırsızları gören vatandaşlar bağırmaya başladı! 3 dakikada vurgun yaptılar!

3 dakikada vurgun yaptılar! Sesi duyan sokağa fırladı!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! 'Hiç görmediğiniz şekilde yaptırım uygularız'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.