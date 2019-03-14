Belediye otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, minibüs ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10032 ile 10034 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir fabrikaya akşam vardiyasında görevli işçileri götüren Sefa Altındağ idaresindeki 35 S 01163 plakalı minibüs, organize sanayi bölgesi - Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir Tamay idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Kaza sonucu, minibüste bulunan 10 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Şoför Altındağ ile minibüsteki 6 kişi ise çevredeki araçlarla aynı hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

