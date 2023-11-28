Belediye otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 22.00 sıralarında, Anadolu Caddesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Konak yönüne giden İbrahim Bedir (32) yönetimindeki plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yöne geçince, İsmail Testem (42) yönetimindeki belediye otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada sürücü İbrahim Bedir ile araçta bulunan Ümit Can Gül (31) ve otobüs şoförü Testem yaralandı.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ!

Kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Bedir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Gül ile Testem ise ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölen İbrahim Bedir'in cenazesi, yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı, bölgede zaman zaman araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekiyle kaldırılıp, yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)





