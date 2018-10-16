Belediye otobüsü kaza yaptı: 20 yaralı

MERSİN, (DHA)- MERSİN kent merkezinde, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan belediye otobüsü kayalıklara çarptı, 20 kişi yaralandı.
Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Yaylası'ndan şehir merkezine giden ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan 33 R 4524 plakalı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs, Kavaklıpınar mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı. Kazada, otobüsten bulunan yolculardan 20'si yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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