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Belediye otobüsü kazasında şoför yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 09:09 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde alt geçitteki beton sütunlara çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi’nde meydana geldi.

Belediye otobüsü kazasında şoför yaralandı

İzmir’in Konak ilçesinde alt geçitteki beton sütunlara çarpan belediye otobüsünün şoförü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza saat 04.30 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf K. (36) idaresindeki 35 SE 323 plakalı belediye otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu alt geçitte bulunan beton sütunlara çarptı. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan otobüs şoförü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Yusuf K.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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