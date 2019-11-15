HABER

BELEDİYE OTOBÜSÜ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1'İ AĞIR 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 07:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera:  Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde belediye otobüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL DHA - EYÜPSULTAN'da TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde belediye otobüsü aynı yönde ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkıştı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde sabah 05.30'da meydana geldi. İçinde yolcusu olmayan 34 NL 5321 plakalı belediye otobüsü şoförü Emre Sancaktutar, Bayrampaşa ayrımına yaklaştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otobüs aynı yönde ilerleyen Mesut Güneş'in kullandığı 59 UN 949 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Mesut Güneş, Mehmet Güneş ve ismi öğrenilemeyen bir kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer bir yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Mesut Güneş ise yaralı olmasına rağmen ambulansa binmek istemedi. Polis ekiplerinin çabasıyla ambulansa binen Güneş, bir süre sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ismi öğrenilemeyen kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, otobüs ve otomobilin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ayrıca, otobüs şoförü Sancaktutar ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı Canlı yayında olduğunu farkedince... Mustafa Cengiz böyle yakalandı
O-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1’i ağır 3 kişi yaralandıO-3 karayolunda İETT otobüsü, otomobile çarptı: 1’i ağır 3 kişi yaralandı
İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar varİstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

Bu iş bu kadar! Türkiye EURO 2020'de

Bu iş bu kadar! Türkiye EURO 2020'de

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Gaziosmanpaşa'da ev yangını

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

Otoyolda kaçak göçmen kovalamacası!

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

HDP'li Vekil Tosun'un oğlu terörden gözaltında

Faciadan dönüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

Faciadan dönüldü! Korku dolu gözlerle izlediler

Kayseri Valiliği'nden 'zihinsel engelli öğrenciye eziyet' açıklaması!

Valilik'ten 'zihinsel engelli öğrenciye eziyet' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.