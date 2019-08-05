BELEDİYE OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI, SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belediye otobüsü park halindeki kamyona çarparak durabildi. Direksiyon başında sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Kaza sabah saat 06:00 sıralarında, İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kurtuluş Şahin'in kullandığı 34 JZ 5251 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 34 BDK 579 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Otobüsün sürücüsü direksiyonda sıkıştı.

SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, direksiyonda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Polis ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Sıkışan sürücünün çıkarılması

-Sürücünün ambulansa alınması

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

